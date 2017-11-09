FIM Grand Prix World Championship
2018 Provisional Entry Lists, 09 November
Moto3TM
|N°
|RIDER
|NATIONALITY
|TEAM
|MACHINE
|5
|JAUME MASIA
|SPANISH
|BESTER CAPITAL DUBAI
|KTM
|7
|ADAM NORRODIN
|MALAYSIAN
|PETRONAS SPRINTA RACING
|HONDA
|8
|NICOLO BULEGA
|ITALIAN
|SKY RACING TEAM VR46
|KTM
|10
|DENNIS FOGGIA
|ITALIAN
|SKY RACING TEAM VR46
|KTM
|11
|LIVIO LOI
|BELGIAN
|REALE STYLOBIKE
|KTM
|12
|MARCO BEZZECCHI
|ITALIAN
|MC SAXOPRINT
|KTM
|14
|TONY ARBOLINO
|ITALIAN
|MARINELLI RIVACOLD SNIPERS
|HONDA
|15
|ALONSO LOPEZ
|SPANISH
|ESTRELLA GALICIA 0,0
|HONDA
|16
|ANDREA MIGNO
|ITALIAN
|ASPAR TEAM Moto3
|KTM
|17
|JOHN McPHEE
|BRITISH
|CIP
|KTM
|19
|GABRIEL RODRIGO
|ARGENTINIAN
|RBA BOE RACING TEAM
|KTM
|21
|FABIO DI GIANNANTONIO
|ITALIAN
|DEL CONCA GRESINI Moto3
|HONDA
|23
|NICCOLO ANTONELLI
|ITALIAN
|SIC58 SQUADRA CORSE
|HONDA
|24
|TATSUKI SUZUKI
|JAPANESE
|SIC58 SQUADRA CORSE
|HONDA
|27
|KAITO TOBA
|JAPANESE
|HONDA TEAM ASIA
|HONDA
|33
|ENEA BASTIANINI
|ITALIAN
|LEOPARD RACING
|HONDA
|40
|DARRYN BINDER
|S-AFRICAN
|RED BULL KTM AJO
|KTM
|41
|NAKARIN ATIRATPHUVAPAT
|THAI
|HONDA TEAM ASIA
|HONDA
|42
|MARCOS RAMIREZ
|SPANISH
|BESTER CAPITAL DUBAI
|KTM
|44
|ARON CANET
|SPANISH
|ESTRELLA GALICIA 0,0
|HONDA
|48
|LORENZO DALLA PORTA
|ITALIAN
|LEOPARD RACING
|HONDA
|58
|JUANFRAN GUEVARA
|SPANISH
|RBA BOE RACING TEAM
|KTM
|65
|PHILIPP OETTL
|GERMAN
|SUDMETAL SCHEDL GP RACING
|KTM
|71
|AYUMU SASAKI
|JAPANESE
|PETRONAS SPRINTA RACING
|HONDA
|75
|ALBERT ARENAS
|SPANISH
|ASPAR TEAM Moto3
|KTM
|76
|MAKAR YURCHENKO
|KAZAKHSTANI
|CIP
|KTM
|84
|JAKUB KORNFEIL
|CZECH
|MC SAXOPRINT
|KTM
|88
|JORGE MARTIN
|SPANISH
|DEL CONCA GRESINI Moto3
|HONDA
Moto2TM
|N°
|RIDER
|NATIONALITY
|TEAM
|MACHINE
|4
|STEVEN ODENDAAL
|S-AFRICAN
|RW RACING GP
|NTS
|5
|ANDREA LOCATELLI
|ITALIAN
|ITALTRANS RACING TEAM
|KALEX
|7
|LORENZO BALDASSARI
|ITALIAN
|PONS HP40
|KALEX
|9
|JORGE NAVARRO
|SPANISH
|FEDERAL OIL GRESINI Moto2
|KALEX
|10
|LUCA MARINI
|ITALIAN
|SKY RACING TEAM VR46
|KALEX
|11
|SANDRO CORTESE
|GERMAN
|KIEFER RACING
|KTM
|13
|ROMANO FENATI
|ITALIAN
|MARINELLI RIVACOLD SNIPERS
|KALEX
|16
|JOE ROBERTS
|USA
|RW RACING GP
|NTS
|20
|FABIO QUARTARARO
|FRENCH
|SPEED UP RACING
|SPEED UP
|21
|FEDERICO FULIGNI
|ITALIAN
|TASCA RACING SCUDERIA Moto2
|KALEX
|22
|SAM LOWES
|BRITISH
|CGBM EVOLUTION
|KTM
|23
|MARCEL SCHRÖTTER
|GERMAN
|DYNAVOLT INTACT GP
|SUTER
|24
|SIMONE CORSI
|ITALIAN
|TASCA RACING SCUDERIA Moto2
|KALEX
|27
|IKER LECUONA
|SPANISH
|CGBM EVOLUTION
|KTM
|32
|ISAAC VIÑALES
|SPANISH
|SAG TEAM
|KALEX
|36
|JOAN MIR
|SPANISH
|EG 0,0 MARC VDS
|KALEX
|40
|HECTOR BARBERA
|SPANISH
|PONS HP40
|KALEX
|41
|BRAD BINDER
|S-AFRICAN
|RED BULL KTM AJO
|KTM
|42
|FRANCESCO BAGNAIA
|ITALIAN
|SKY RACING TEAM VR46
|KALEX
|44
|MIGUEL OLIVEIRA
|PORTUGUESE
|RED BULL KTM AJO
|KTM
|45
|TETSUTA NAGASHIMA
|JAPANESE
|IDEMITSU HONDA TEAM ASIA
|KALEX
|51
|ERIC GRANADO
|BRAZILIAN
|FORWARD RACING TEAM
|KALEX
|52
|DANNY KENT
|BRITISH
|SPEED UP RACING
|SPEED UP
|54
|MATTIA PASINI
|ITALIAN
|ITALTRANS RACING TEAM
|KALEX
|55
|HAFIZH SYAHRIN
|MALAYSIAN
|PETRONAS SPRINTA RACING
|KALEX
|62
|STEFANO MANZI
|ITALIAN
|FORWARD RACING TEAM
|KALEX
|64
|BO BENDSNEYDER
|DUTCH
|TECH 3 RACING
|TECH 3
|73
|ALEX MARQUEZ
|SPANISH
|EG 0,0 MARC VDS
|KALEX
|77
|DOMINIQUE AEGERTER
|SWISS
|KIEFER RACING
|KTM
|87
|REMY GARDNER
|AUSTRALIAN
|TECH 3 RACING
|TECH 3
|89
|KHAIRUL IDHAM PAWI
|MALAYSIAN
|IDEMITSU HONDA TEAM ASIA
|KALEX
|95
|JULES DANILO
|FRENCH
|SAG TEAM
|KALEX
|97
|XAVI VIERGE
|SPANISH
|DYNAVOLT INTACT GP
|SUTER
MotoGPTM
|N°
|RIDER
|NATIONALITY
|TEAM
|MACHINE
|NOTES
|4
|ANDREA DOVIZIOSO
|ITALIAN
|DUCATI TEAM
|DUCATI
|5
|JOHANN ZARCO
|FRENCH
|MONSTER YAMAHA TECH 3
|YAMAHA
|*
|9
|DANILO PETRUCCI
|ITALIAN
|OCTO PRAMAC RACING
|DUCATI
|*
|10
|XAVIER SIMEON
|BELGIAN
|REALE AVINTIA RACING
|DUCATI
|*
|12
|TOM LUTHI
|SWISS
|EG 0,0 MARC VDS
|HONDA
|*
|17
|KAREL ABRAHAM
|CZECH
|PULL&BEAR ASPAR TEAM
|DUCATI
|*
|19
|ALVARO BAUTISTA
|SPANISH
|PULL&BEAR ASPAR TEAM
|DUCATI
|*
|21
|FRANCO MORBIDELLI
|ITALIAN
|EG 0,0 MARC VDS
|HONDA
|*
|25
|MAVERICK VIÑALES
|SPANISH
|MOVISTAR YAMAHA MotoGP
|YAMAHA
|26
|DANI PEDROSA
|SPANISH
|REPSOL HONDA TEAM
|HONDA
|29
|ANDREA IANNONE
|ITALIAN
|TEAM SUZUKI ECSTAR
|SUZUKI
|30
|TAKAAKI NAKAGAMI
|JAPANESE
|LCR HONDA IDEMITSU
|HONDA
|*
|35
|CAL CRUTCHLOW
|BRITISH
|LCR HONDA CASTROL
|HONDA
|*
|38
|BRADLEY SMITH
|BRITISH
|RED BULL KTM FACTORY RACING
|KTM
|41
|ALEIX ESPARGARO
|SPANISH
|APRILIA RACING TEAM GRESINI
|APRILIA
|*
|42
|ALEX RINS
|SPANISH
|TEAM SUZUKI ECSTAR
|SUZUKI
|43
|JACK MILLER
|AUSTRALIAN
|OCTO PRAMAC RACING
|DUCATI
|*
|44
|POL ESPARGARO
|SPANISH
|RED BULL KTM FACTORY RACING
|KTM
|45
|SCOTT REDDING
|BRITISH
|APRILIA RACING TEAM GRESINI
|APRILIA
|*
|46
|VALENTINO ROSSI
|ITALIAN
|MOVISTAR YAMAHA MotoGP
|YAMAHA
|53
|TITO RABAT
|SPANISH
|REALE AVINTIA RACING
|DUCATI
|*
|93
|MARC MARQUEZ
|SPANISH
|REPSOL HONDA TEAM
|HONDA
|94
|JONAS FOLGER
|GERMAN
|MONSTER YAMAHA TECH 3
|YAMAHA
|*
|99
|JORGE LORENZO
|SPANISH
|DUCATI TEAM
|DUCATI
* = INDEPENDENT TEAM RIDER
—————————————————————————————————
About the FIM (www.fim-live.com)
The FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) founded in 1904, is the governing body for motorcycle sport and the global advocate for motorcycling. The FIM is an independent association formed by 113 National Federations throughout the world. It is recognised as the sole competent authority in motorcycle sport by the International Olympic Committee (IOC). Among its 50 FIM World Championships the main events are MotoGP, Superbike, Endurance, Motocross, Supercross, Trial, Enduro, Cross-Country Rallies and Speedway. Furthermore, the FIM is also active and involved in the following areas: public affairs, road safety, touring and protection of the environment. The FIM was the first international sports federation to impose an Environmental Code in 1994.
Raising the stakes – Fearless Marc Marquez equalises at Misano