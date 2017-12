MOTUL FIM Superbike World Championship

FIM Supersport & Supersport 300 World Championships

2018 Permanent Provisional Entry lists, 12 December

World Superbike

N° RIDER NAT. MOTORCYCLE TEAM 1 1 Jonathan Rea GBR Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Racing Team WorldSBK 2 66 Tom Sykes GBR Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Racing Team WorldSBK 3 7 Chaz Davies GBR Ducati Panigale R Aruba.it Racing – Ducati 4 33 Marco Melandri ITA Ducati Panigale R Aruba.it Racing – Ducati 5 22 Alex Lowes GBR Yamaha YZF R1 Pata Yamaha Official WorldSBK Team 6 60 Michael van der Mark NED Yamaha YZF R1 Pata Yamaha Official WorldSBK Team 7 32 Lorenzo Savadori ITA Aprilia RSV4 RF Milwaukee Aprilia 8 50 Eugene Laverty IRL Aprilia RSV4 RF Milwaukee Aprilia 9 76 Loris Baz FRA BMW S 1000 RR GULF ALTHEA BMW Racing Team 10 12 Xavi Fores ESP Ducati Panigale R Barni Racing Team 11 81 Jordi Torres ESP MV Agusta 1000 F4 MV Agusta Reparto Corse 12 2 Leon Camier GBR Honda CBR1000RR Red Bull Honda World Superbike Team 13 45 Jake Gagne USA Honda CBR1000RR Red Bull Honda World Superbike Team 14 40 Román Ramos ESP Kawasaki ZX-10RR Team GoEleven Kawasaki 15 54 Toprak Razgatlioglu TUR Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Puccetti Racing 16 16 Gabriele Ruiu ITA Suzuki GSX-R1000 Grillini Racing Team 17 44 Roberto Rolfo ITA Suzuki GSX-R1000 Grillini Racing Team 18 68 Yonny Hernandez COL Kawasaki ZX-10RR Team Pedercini Racing 19 37 Ondrej Jezek CZE Yamaha YZF R1 Guandalini Racing 20 36 Leandro Mercado ARG Kawasaki ZX-10RR Orelac Racing VerdNatura 21 99 Patrick Jacobsen USA Honda CBR1000RR TripleM Honda World Superbike Team

World Supersport

N° RIDER NAT. MOTORCYCLE TEAM 1 64 Federico Caricasulo ITA Yamaha YZF R6 GRT Yamaha Official WorldSSP Team 2 144 Lucas Mahias FRA Yamaha YZF R6 GRT Yamaha Official WorldSSP Team 3 54 Kenan Sofuoglu TUR Kawasaki ZX-6R Kawasaki Puccetti Racing 4 78 Hikari Okubo JPN Kawasaki ZX-6R Kawasaki Puccetti Racing 5 84 Loris Cresson BEL Yamaha YZF R6 Kallio Racing 6 TBA Yamaha YZF R6 Kallio Racing 7 66 Niki Tuuli FIN Honda CBR600RR CIA Landlord Insurance Honda 8 96 Andrew Irwin GBR Honda CBR600RR CIA Landlord Insurance Honda 9 3 Raffaele De Rosa ITA MV Agusta F4 RC MV Agusta Reparto Corse by Vamag 10 86 Ayrton Badovini ITA MV Agusta F4 RC MV Agusta Reparto Corse by Vamag 11 74 Jaimie van Sikkelerus NED Honda CBR600RR GEMAR Team Lorini 12 111 Kyle Smith GBR Honda CBR600RR GEMAR Team Lorini 13 13 Anthony West AUS Kawasaki ZX-6R EAB antwest Racing 14 21 Randy Krummenacher SUI Yamaha YZF R6 BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team 15 65 Michael Canducci ITA Kawasaki ZX-6R Team GoEleven Kawasaki 16 83 Lachlan Epis AUS Kawasaki ZX-6R Team GoEleven Kawasaki 17 38 Hannes Soomer EST Honda CBR600RR Racedays 18 47 Rob Hartog ESS* NED Kawasaki ZX-6R Team Hartog – Against Cancer 19 10 Nacho Calero ESP Kawasaki ZX-6R Orelac Racing VerdNatura 20 94 Mike Di Meglio FRA Yamaha YZF R6 GMT94 YAMAHA 21 15 Alfonso Coppola ESS* ITA Yamaha YZF R6 GRT Yamaha Official WorldSSP Junior Team 22 77 Wayne Tessels ESS* NED Kawasaki ZX-6R MTM / Wayne Racing Team 23 16 Jules Cluzel FRA Yamaha YZF R6 NRT 24 36 Thomas Gradinger AUT Yamaha YZF R6 NRT 25 35 Stefan Hill GBR Triumph Daytona 675 Profile Racing 26 81 Luke Stapleford GBR Triumph Daytona 675 Profile Racing 27 11 Christian Gamarino ESS* ITA MV Agusta F3 675 Scuola Italiana Piloti 28 25 Walter Sulis ESS* ITA MV Agusta F3 675 Scuola Italiana Piloti 29 5 Axel Bassani ESS* ITA Kawasaki ZX-6R SSP HUNGARY RACING 30 56 Peter Sebestyen ESS* HUN Kawasaki ZX-6R SSP HUNGARY RACING

ESS* FIM Europe Supersport Cup

World Supersport 300

N° RIDER NAT. MOTORCYCLE TEAM 1 33 Daniel Valle ESP Yamaha YZF-R3 Yamaha MS Racing 2 69 María Herrera ESP Yamaha YZF-R3 Yamaha MS Racing 3 6 Robert Schotman NED Kawasaki Ninja 300 Motoport Kawasaki 4 95 Scott Deroue NED Kawasaki Ninja 300 Motoport Kawasaki 5 46 Dino Iozzo RSA Honda CBR500R Racedays 6 28 Dennis Koopman NED Yamaha YZF-R3 GRT Yamaha WorldSSP300 Team 7 54 Filippo Fuligni ITA Yamaha YZF-R3 GRT Yamaha WorldSSP300 Team 8 55 Notis Papapavlou GRE Yamaha YZF-R3 bLU cRU YAMAHA MOTOXRACING 9 99 Galang Hendra Pratama INA Yamaha YZF-R3 bLU cRU YAMAHA MOTOXRACING 10 2 Ana Carrasco ESP Kawasaki Ninja 300 DS Junior Team 11 20 Dorren Loureiro RSA Kawasaki Ninja 300 DS Junior Team 12 21 Borja Sanchez ESP Kawasaki Ninja 300 ETG Racing 13 78 Joseph Foray FRA Kawasaki Ninja 300 ETG Racing 14 14 Enzo De La Vega FRA Kawasaki Ninja 300 GP Project Team 15 22 Mykyta Kalinin UKR Kawasaki Ninja 300 GP Project Team 16 18 Alex Murley GBR Yamaha YZF-R3 Team Toth 17 53 Valentin Grimoux FRA Yamaha YZF-R3 Team Toth 18 96 Imanuel Putra Pratna INA Yamaha YZF-R3 TERRA E MOTO 19 12 Ali Adriansyah Rusmiputro INA Yamaha YZF-R3 PERTAMINA-ALMERIA Racing Team 20 81 Manuel Gonzalez ESP Yamaha YZF-R3 PERTAMINA-ALMERIA Racing Team 21 19 Luca Bernardi RSM Yamaha YZF-R3 Team Trasimeno 22 84 Joep Overbeek NED Yamaha YZF-R3 Team Trasimeno 23 7 Nicola Settimo ITA Honda CBR500R Scuderia Maranga Racing 24 58 Trystan Finocchiaro GBR Honda CBR500R Scuderia Maranga Racing 25 8 Mika Perez ESP Kawasaki Ninja 300 Kawasaki ParkinGO Team 26 27 Filippo Rovelli ITA Kawasaki Ninja 300 Kawasaki ParkinGO Team 27 71 Tom Edwards AUS Kawasaki Ninja 300 Benjan – Kawasaki 28 93 Walid Soppe NED Kawasaki Ninja 300 Benjan – Kawasaki 29 41 Jähnig Jan Ole GER KTM RC 390 R Freudenberg KTM Junior Team 30 43 Luca Grunwald GER KTM RC 390 R Freudenberg KTM WorldSSP Team 31 97 Kappler Maximilian GER KTM RC 390 R Freudenberg KTM WorldSSP Team 32 17 Koen Meuffels NED KTM RC 390 R KTM Fortron Junior Team 33 5 Ryan Vos NED KTM RC 390 R KTM Fortron Racing Team 34 15 Glenn van Straalen NED KTM RC 390 R KTM Fortron Racing Team 35 44 Samuel Aaron Lochoff RSA Yamaha YZF-R3 Samurai-YART Racing 36 79 Tomas Alonso POR Yamaha YZF-R3 Samurai-YART Racing

About the FIM (www.fim-live.com)

The FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) founded in 1904, is the governing body for motorcycle sport and the global advocate for motorcycling. The FIM is an independent association formed by 113 National Federations throughout the world. It is recognised as the sole competent authority in motorcycle sport by the International Olympic Committee (IOC). Among its 50 FIM World Championships the main events are MotoGP, Superbike, Endurance, Motocross, Supercross, Trial, Enduro, Cross-Country Rallies and Speedway. Furthermore, the FIM is also active and involved in the following areas: public affairs, road safety, touring and protection of the environment. The FIM was the first international sports federation to impose an Environmental Code in 1994.