Search
Sign up to our newsletter
HomeApparelAcerbisAcerbis - X-Fit Future Level 2 Body Armour

Acerbis – X-Fit Future Level 2 Body Armour

Frank Duggan
By Frank Duggan

Click here for more info on RST's 2023 CollectionRst 2023 Collection 1070pxl X 363pxl

This Weeks Events


Submit your event here Event Submission Form | Check out full Events Page

Acerbis – X-Fit Future Level 2 Body Armour

Acerbis – X-fit Future Level 2 Body ArmourProtective summer / winter underwear

Highly breathable Dryarn technology fabric with incredible elasticity and softness

Bacteriostatic

Side zip closure

Compatible with Neck Brace

Removable P.O.I. technology protections in Visco – Elastic material

Chest / back / shoulder / elbow protectors more ergonomic, soft and thin

Added Memory Foam hips protection

New “cold hand” woven fabric

Mesh fabric is fitted at the highest perspiration points (arms / hips / armpits / chest / back) for optimal ventilation.
Acerbis – X-fit Future Level 2 Body Armour
BODY PROTECTION

Chest protection with EN 1621-3 LEVEL 2 approval

Back protector with EN-1621-2 EC LEVEL 2 approval

Shoulder and elbow protection extended in soft material with EN-1621-1 EC LEVEL 2 approval

Hip protectors in two-layer viscoelastic perforated material

PRODUCT DETAILS
JACKET: | Polypropylene 55% | Polyamide 40% | Elastane 5% | PROTECTIONS: | Polyurethane 100%
Made In: Italy

Acerbis – X-fit Future Level 2 Body ArmourSIZES
S/M 063 | L/XL 067 | XXL 069

Acerbis – X-fit Future Level 2 Body Armour

[tdn_block_newsletter_subscribe title_text="Subscribe to our newsletter" description="VG8gYmUgdXBkYXRlZCB3aXRoIGFsbCB0aGUgbGF0ZXN0IG5ld3MsIG9mZmVycyBhbmQgc3BlY2lhbCBhbm5vdW5jZW1lbnRzLg==" input_placeholder="Your email address" btn_text="Subscribe" tds_newsletter2-image="61420" tds_newsletter2-image_bg_color="#c3ecff" tds_newsletter3-input_bar_display="row" tds_newsletter4-image="61421" tds_newsletter4-image_bg_color="#fffbcf" tds_newsletter4-btn_bg_color="#f3b700" tds_newsletter4-check_accent="#f3b700" tds_newsletter5-tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-envelope-o" tds_newsletter5-btn_bg_color="#000000" tds_newsletter5-btn_bg_color_hover="#4db2ec" tds_newsletter5-check_accent="#000000" tds_newsletter6-input_bar_display="row" tds_newsletter6-btn_bg_color="#da1414" tds_newsletter6-check_accent="#da1414" tds_newsletter7-image="61422" tds_newsletter7-btn_bg_color="#1c69ad" tds_newsletter7-check_accent="#1c69ad" tds_newsletter7-f_title_font_size="20" tds_newsletter7-f_title_font_line_height="28px" tds_newsletter8-input_bar_display="row" tds_newsletter8-btn_bg_color="#00649e" tds_newsletter8-btn_bg_color_hover="#21709e" tds_newsletter8-check_accent="#00649e" embedded_form_code="JTNDIS0tJTIwQmVnaW4lMjBNYWlsY2hpbXAlMjBTaWdudXAlMjBGb3JtJTIwLS0lM0UlMEElMEElM0NzdHlsZSUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTJGY3NzJTIyJTNFJTBBJTA5JTIzbWNfZW1iZWRfc2lnbnVwJTdCYmFja2dyb3VuZCUzQSUyM2ZmZiUzQiUyMGNsZWFyJTNBbGVmdCUzQiUyMGZvbnQlM0ExNHB4JTIwSGVsdmV0aWNhJTJDQXJpYWwlMkNzYW5zLXNlcmlmJTNCJTIwJTdEJTNDYnIlMjAlMkYlM0UlMDklMkYqJTIwQWRkJTIweW91ciUyMG93biUyME1haWxjaGltcCUyMGZvcm0lMjBzdHlsZSUyMG92ZXJyaWRlcyUyMGluJTIweW91ciUyMHNpdGUlMjBzdHlsZXNoZWV0JTIwb3IlMjBpbiUyMHRoaXMlMjBzdHlsZSUyMGJsb2NrLiUzQ2JyJTIwJTJGJTNFJTA5JTIwJTIwJTIwV2UlMjByZWNvbW1lbmQlMjBtb3ZpbmclMjB0aGlzJTIwYmxvY2slMjBhbmQlMjB0aGUlMjBwcmVjZWRpbmclMjBDU1MlMjBsaW5rJTIwdG8lMjB0aGUlMjBIRUFEJTIwb2YlMjB5b3VyJTIwSFRNTCUyMGZpbGUuJTIwKiUyRiUzQ2JyJTIwJTJGJTNFJTNDJTJGc3R5bGUlM0UlMEElM0NkaXYlMjBpZCUzRCUyMm1jX2VtYmVkX3NpZ251cCUyMiUzRSUzQ2Zvcm0lMjBpZCUzRCUyMm1jLWVtYmVkZGVkLXN1YnNjcmliZS1mb3JtJTIyJTIwY2xhc3MlM0QlMjJ2YWxpZGF0ZSUyMiUyMGFjdGlvbiUzRCUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGc3VwZXJiaWtlLW5ld3MudXMyMC5saXN0LW1hbmFnZS5jb20lMkZzdWJzY3JpYmUlMkZwb3N0JTNGdSUzRGVjOGQ2NjQ3M2FkMDFjZGY4MDcyNjNhNTAlMjZhbXAlM0JpZCUzRGZmZWQ5YmU2OWQlMjIlMjBtZXRob2QlM0QlMjJwb3N0JTIyJTIwbmFtZSUzRCUyMm1jLWVtYmVkZGVkLXN1YnNjcmliZS1mb3JtJTIyJTIwbm92YWxpZGF0ZSUzRCUyMiUyMiUyMHRhcmdldCUzRCUyMl9ibGFuayUyMiUzRSUwQSUzQ2RpdiUyMGlkJTNEJTIybWNfZW1iZWRfc2lnbnVwX3Njcm9sbCUyMiUzRSUwQSUzQ2gyJTNFJTNDc3Ryb25nJTNFR2V0JTIwaGVhZGxpbmVzJUMyJUEwd2l0aCUyMFRodW1ibmFpbHMlMjBzaWduJTIwdXAlMjB0byUyMHRoaXMlMjBsaXN0JTNDJTJGc3Ryb25nJTNFJTNDJTJGaDIlM0UlMEElM0NkaXYlMjBjbGFzcyUzRCUyMmluZGljYXRlcy1yZXF1aXJlZCUyMiUzRSUzQ3NwYW4lMjBjbGFzcyUzRCUyMmFzdGVyaXNrJTIyJTNFKiUzQyUyRnNwYW4lM0UlMjBpbmRpY2F0ZXMlMjByZXF1aXJlZCUzQyUyRmRpdiUzRSUwQSUzQ2RpdiUyMGNsYXNzJTNEJTIybWMtZmllbGQtZ3JvdXAlMjIlM0UlM0NsYWJlbCUyMGZvciUzRCUyMm1jZS1FTUFJTCUyMiUzRUVtYWlsJTIwQWRkcmVzcyUyMCUzQ3NwYW4lMjBjbGFzcyUzRCUyMmFzdGVyaXNrJTIyJTNFKiUzQyUyRnNwYW4lM0UlMEElM0MlMkZsYWJlbCUzRSUwQSUzQ2lucHV0JTIwaWQlM0QlMjJtY2UtRU1BSUwlMjIlMjBjbGFzcyUzRCUyMnJlcXVpcmVkJTIwZW1haWwlMjIlMjBuYW1lJTNEJTIyRU1BSUwlMjIlMjB0eXBlJTNEJTIyZW1haWwlMjIlMjB2YWx1ZSUzRCUyMiUyMiUyMCUyRiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUwQSUzQ2RpdiUyMGNsYXNzJTNEJTIybWMtZmllbGQtZ3JvdXAlMjIlM0UlM0NsYWJlbCUyMGZvciUzRCUyMm1jZS1GTkFNRSUyMiUzRUZpcnN0JTIwTmFtZSUyMCUzQyUyRmxhYmVsJTNFJTBBJTNDaW5wdXQlMjBpZCUzRCUyMm1jZS1GTkFNRSUyMiUyMGNsYXNzJTNEJTIyJTIyJTIwbmFtZSUzRCUyMkZOQU1FJTIyJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjB2YWx1ZSUzRCUyMiUyMiUyMCUyRiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUwQSUzQ2RpdiUyMGNsYXNzJTNEJTIybWMtZmllbGQtZ3JvdXAlMjIlM0UlM0NsYWJlbCUyMGZvciUzRCUyMm1jZS1MTkFNRSUyMiUzRUxhc3QlMjBOYW1lJTIwJTNDJTJGbGFiZWwlM0UlMEElM0NpbnB1dCUyMGlkJTNEJTIybWNlLUxOQU1FJTIyJTIwY2xhc3MlM0QlMjIlMjIlMjBuYW1lJTNEJTIyTE5BTUUlMjIlMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMHZhbHVlJTNEJTIyJTIyJTIwJTJGJTNFJTNDJTJGZGl2JTNFJTBBJTNDZGl2JTIwY2xhc3MlM0QlMjJtYy1maWVsZC1ncm91cCUyMHNpemUxb2YyJTIyJTNFUG93ZXJlZCUyMGJ5JTIwJTNDYSUyMHRpdGxlJTNEJTIyTWFpbENoaW1wJTIwLSUyMGVtYWlsJTIwbWFya2V0aW5nJTIwbWFkZSUyMGVhc3klMjBhbmQlMjBmdW4lMjIlMjBocmVmJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRmVlcHVybC5jb20lMkZodmRzbVQlMjIlM0VNYWlsQ2hpbXAlM0MlMkZhJTNFJTBBJTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjJtY2UtcmVzcG9uc2VzJTIyJTIwY2xhc3MlM0QlMjJjbGVhciUyMiUzRSUwQSUzQ2RpdiUyMGlkJTNEJTIybWNlLWVycm9yLXJlc3BvbnNlJTIyJTIwY2xhc3MlM0QlMjJyZXNwb25zZSUyMiUyMHN0eWxlJTNEJTIyZGlzcGxheSUzQSUyMG5vbmUlM0IlMjIlM0UlM0MlMkZkaXYlM0UlMEElM0NkaXYlMjBpZCUzRCUyMm1jZS1zdWNjZXNzLXJlc3BvbnNlJTIyJTIwY2xhc3MlM0QlMjJyZXNwb25zZSUyMiUyMHN0eWxlJTNEJTIyZGlzcGxheSUzQSUyMG5vbmUlM0IlMjIlM0UlM0MlMkZkaXYlM0UlMEElM0MlMkZkaXYlM0UlMEElM0MhLS0lMjByZWFsJTIwcGVvcGxlJTIwc2hvdWxkJTIwbm90JTIwZmlsbCUyMHRoaXMlMjBpbiUyMGFuZCUyMGV4cGVjdCUyMGdvb2QlMjB0aGluZ3MlMjAtJTIwZG8lMjBub3QlMjByZW1vdmUlMjB0aGlzJTIwb3IlMjByaXNrJTIwZm9ybSUyMGJvdCUyMHNpZ251cHMtLSUzRSUwQSUzQ2RpdiUyMHN0eWxlJTNEJTIycG9zaXRpb24lM0ElMjBhYnNvbHV0ZSUzQiUyMGxlZnQlM0ElMjAtNTAwMHB4JTNCJTIyJTIwYXJpYS1oaWRkZW4lM0QlMjJ0cnVlJTIyJTNFJTNDaW5wdXQlMjB0YWJpbmRleCUzRCUyMi0xJTIyJTIwbmFtZSUzRCUyMmJfZWM4ZDY2NDczYWQwMWNkZjgwNzI2M2E1MF9mZmVkOWJlNjlkJTIyJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjB2YWx1ZSUzRCUyMiUyMiUyMCUyRiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUwQSUzQ2RpdiUyMGNsYXNzJTNEJTIyY2xlYXIlMjIlM0UlM0NpbnB1dCUyMGlkJTNEJTIybWMtZW1iZWRkZWQtc3Vic2NyaWJlJTIyJTIwY2xhc3MlM0QlMjJidXR0b24lMjIlMjBuYW1lJTNEJTIyc3Vic2NyaWJlJTIyJTIwdHlwZSUzRCUyMnN1Ym1pdCUyMiUyMHZhbHVlJTNEJTIyU3Vic2NyaWJlJTIyJTIwJTJGJTNFJTNDJTJGZGl2JTNFJTBBJTNDJTJGZGl2JTNFJTBBJTNDJTJGZGl2JTNFJTBBJTNDJTJGZm9ybSUzRSUzQyUyRmRpdiUzRQ=="]

Weise Clothing

Click here for more info on Weise Clothing

2023 Rx 7v Evo 1070pxl X 363pxl Banner

Click here for more info on Arai Helmets

Ride And RestClick here for more info on Ride and Rest

Previous article
Moto Guzzi Open House Returns From 7th till 10th September 2023
Next article
O’Halloran heads the opening day of 2023 Bennetts BSB from Haslam

RELATED ARTICLES

Follow us on socials

Latest News

Advert

Latest articles

MORE STORIES
Quartararo 4th, Bagnaia 8th As Martin And Marquez Head The Grid

Marc Marquez to miss Americas GP and continue recovery

Frank Duggan - 0