BMW Motorrad model update measures for model year 2024

Various model refinement measures will once again be included in the BMW Motorrad program for model year 2024. The models can be ordered in the new configurations from all BMW Motorrad partners from August 2024.

As a cross-model change, the Intelligent Emergency Call is available from the factory as an option for the following models and series in the markets of the USA and Canada with model year 2024:

R 1250x (US).

CE 04 (US).

K 1600x (US).

S 1000x (US).

R 18x (US).

BMW G 310 R.

Version Sport: New color Racingblue met. Polarwhite uni / Racingblue met. no longer available.

Version Sport: Front Wheel Cover, Radiator Cover, Fuel Tank Cover, Rear Cover Racingblue met. / Front Cover, Badge Holder, Polarwhite uni / Main-/Rearframe Racingred uni / Red Wheels.

Version Passion: New color Granitgrey met. Racingred uni no longer available.

Version Passion: Front Cover, Badge Holder Granitgrey met. / Front Wheel Cover, Radiator Cover, Fuel Tank Cover Cosmic Black uni / Main-/Rearframe Racingred uni / Red Wheels.

BMW G 310 GS.

Version Rallye: new color Racingred uni. Kalamata-darkgold met. no longer available. Front Wheel Cover, Main-/Rearframe Middle Fuel Tank Cover Racingred uni Fuel Tank Cover Le/Ri Black uni mat.

BMW G 310 RR.

Version Basic: Cosmic Black uni 2. Cosmic Black uni no longer available.

New: Main-/Rearframe in Racingred uni, new large „RR“TapeStyle.

BMW F 900 R.

Version Basic: New color Racingred uni. Blackstorm met. no longer available.

Version Triple Black: New color Blackstorm met 2. Style Exclusive / Bluestone met. no longer available.

Version Version Basic and Triple Black: Side Panels Blackstorm met. / Front Wheel Cover, Middle Cover Fuel Tank Mineralgrey met. mat / Seat Black / Engine Avus Black met. mat / Wheels Night Black uni / Fork Tube Black.

Version Sport: New color Lightwihite uni. Lightwhite uni / Racingblue met. no longer available.

Version Sport: Front Wheel Cover, Side Panels Lightwhite uni / Middle Cover Fuel Tank, Radiator Cover, Engine Spoiler Racingblue met. / Seat Black / Engine Avus Black met. mat / Wheels Night Black uni / Fork Tube Gold.

BMW F 900 XR.

Version Basic: Lightwhite uni 2. Lightwhite uni no longer available.

Version Triple Black: Blackstorm met 2. Black: Blackstorm met. No longer available.

Version Sport: Racingblue met 2. Racingblue met. No longer available.

New: Front Wheel Cover, Side Panels Lightwhite uni Radiator-/Middle Cover Fuel Tank Mineralgrey met. mat / Engine Avus Black met. mat Wheels Night Black uni / Fork Tube Black

BMW K 1600 GT and K 1600 GTL.

Intelligent emergency call (ECALL) for USA and Canada.

Option 719 “HAVANNA” Meteoric Dust 2 met.

Variant Extension incl. Option 719 Seat Saddle Brown, incl. Option 719 Forged Wheels Classic.

BMW R 1250 RT.

Intelligent emergency call (ECALL) for USA and Canada.

Version Basic: new color Alpine White uni 3 with large new tape „RT“ on side panels. Lightwhite uni no longer available.

Version Sport: Racingblue met 2 with new Tape / Knee Cover, Front Panel, Middle Fuel Tank Cover mineralgrey met. Racingblue met. No longer available.

BMW R 1250 GS Adventure.

Intelligent emergency call (ECALL) for USA and Canada.

New color Racingblue met., Rallye Lightwhite uni no longer (all available.

Front Wheel Cover, Fuel Tank Cover Racingblue met. / Golden Wheels.

BMW R 18 / R 18 Classic.

New color Blackstorm met. / Vitage (Additional). Marsred met. no longer available.

Front/Rear Wheel Cover, Fuel Tank, Sidepanels Blackstorm met. / Seat Black / Powertrain Silver / Exhaust Fishtail Chrome.

Option 719 “OLIVINE”: New color Velvet Green met., Mineral White met. no longer available.

Option 719 “OLIVINE” incl. Option 719 Seat Black incl. Option 719 Wheels Icon incl. Option 719 Design Package Aero Black Option 719 Fuel Tank Badge, Badges Airbox R18 with Option 719 Black Powertrain.

Only R 18 Classic: Option 719 “MOONSTONE” new color Mineral White met. incl. Option 719 Seat Black incl. Option 719 Wheels Aero incl. Option 719 Design Package Aero Option 719 Fuel Tank Badge, Badges Airbox R18 with Option 719.

BMW R 18 B.

New color Racingblue met. (Aditional).

Option 719 “BLACK PEARL”: New color Blackstorm met. 2. Option 719 Galaxy Dust met. / Titan Silver met. and Mineral White met. no longer available.

Option 719 “BLACK PEARL”: incl. Option 719 Design Package Aero Black Option 719 Fuel Fuel Tank Badge, Lettering Case Clip incl. OE Blacked-Out / Exhaust Black Chrom Black Powertrain.

BMW R 18 Transcontinental.

New color Racingblue met. (Aditional). Gravityblue met. no longer available.

Option 719 “MOON STONE”: New color Mineral White met. / Meteoric Dust Gold. Galaxy Dust met. / Titan Silver met, no longer available.

Option 719 “MOON STONE”: incl. Option 719 Seat Black incl. Option 719 Wheels Aero incl. Option 719 Design Package Aero Option 719 Fuel Tank Badge, Lettering Case Clip.

BMW C 400 X.

Version Passion: new color Racingred uni. Granitgrey met. no longer available. Seat Black / grey, Side Panels Racingred uni, Middle Cover and Battery Cover Granitgrey met.

BMW C 400 GT.

Version Exclusive new color Imperialblue met. Callistogrey met. no longer available. Seat Black, Side Panels Imperialblue met., Middle Cover and Battery Cover darkgrey met. mat.

BMW CE 04.

Version Avantgarde: new color Imperial Blue met., Magellan Grey met. no longer available.

Seat Black / Orange, Windschild Orange.

