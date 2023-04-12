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Enea Bastianini to miss the Americas GP

Frank Duggan
By Frank Duggan

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Enea Bastianini to miss the Americas GP

Dramatic Motorland Showdown Sees Bastianini Depose BagnaiaAfter completing a few laps at Misano with the Panigale V4S, the Ducati Lenovo Team rider underwent a further check-up in Forlì at Dr Porcellini’s clinic, who confirmed that Bastianini will still need a few more weeks to fully recover from the right shoulder injury sustained in the Portuguese GP.

Enea will therefore continue his rehabilitation with the aim of returning to the track in Jerez and will be replaced in Texas by Michele Pirro.

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