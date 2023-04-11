Search
Sign up to our newsletter
HomeLatest NewsMarc Marquez to miss Americas GP and continue recovery

Marc Marquez to miss Americas GP and continue recovery

Frank Duggan
By Frank Duggan

Click here for more info on RST's 2023 CollectionRst 2023 Collection 1070pxl X 363pxl

This Weeks Events


Submit your event here Event Submission Form | Check out full Events Page

Marc Marquez to miss Americas GP and continue recovery

Quartararo 4th, Bagnaia 8th As Martin And Marquez Head The GridFollowing a final CAT scan, Marc Marquez and his medical team, led by Dr. Ignacio Roger de Oña, at the Ruber Internacional Hospital in Madrid have confirmed the first metacarpal is still in the healing process.

After close collaboration with the Repsol Honda Team and HRC, all involved have elected to let the injury fully heal and avoid any unnecessary risks.

Marquez will continue to work through his rehabilitation program at home in order to return at full fitness as soon as possible.

[tdn_block_newsletter_subscribe title_text="Subscribe to our newsletter" description="VG8gYmUgdXBkYXRlZCB3aXRoIGFsbCB0aGUgbGF0ZXN0IG5ld3MsIG9mZmVycyBhbmQgc3BlY2lhbCBhbm5vdW5jZW1lbnRzLg==" input_placeholder="Your email address" btn_text="Subscribe" tds_newsletter2-image="61420" tds_newsletter2-image_bg_color="#c3ecff" tds_newsletter3-input_bar_display="row" tds_newsletter4-image="61421" tds_newsletter4-image_bg_color="#fffbcf" tds_newsletter4-btn_bg_color="#f3b700" tds_newsletter4-check_accent="#f3b700" tds_newsletter5-tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-envelope-o" tds_newsletter5-btn_bg_color="#000000" tds_newsletter5-btn_bg_color_hover="#4db2ec" tds_newsletter5-check_accent="#000000" tds_newsletter6-input_bar_display="row" tds_newsletter6-btn_bg_color="#da1414" tds_newsletter6-check_accent="#da1414" tds_newsletter7-image="61422" tds_newsletter7-btn_bg_color="#1c69ad" tds_newsletter7-check_accent="#1c69ad" tds_newsletter7-f_title_font_size="20" tds_newsletter7-f_title_font_line_height="28px" tds_newsletter8-input_bar_display="row" tds_newsletter8-btn_bg_color="#00649e" tds_newsletter8-btn_bg_color_hover="#21709e" tds_newsletter8-check_accent="#00649e" embedded_form_code="JTNDIS0tJTIwQmVnaW4lMjBNYWlsY2hpbXAlMjBTaWdudXAlMjBGb3JtJTIwLS0lM0UlMEElMEElM0NzdHlsZSUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTJGY3NzJTIyJTNFJTBBJTA5JTIzbWNfZW1iZWRfc2lnbnVwJTdCYmFja2dyb3VuZCUzQSUyM2ZmZiUzQiUyMGNsZWFyJTNBbGVmdCUzQiUyMGZvbnQlM0ExNHB4JTIwSGVsdmV0aWNhJTJDQXJpYWwlMkNzYW5zLXNlcmlmJTNCJTIwJTdEJTNDYnIlMjAlMkYlM0UlMDklMkYqJTIwQWRkJTIweW91ciUyMG93biUyME1haWxjaGltcCUyMGZvcm0lMjBzdHlsZSUyMG92ZXJyaWRlcyUyMGluJTIweW91ciUyMHNpdGUlMjBzdHlsZXNoZWV0JTIwb3IlMjBpbiUyMHRoaXMlMjBzdHlsZSUyMGJsb2NrLiUzQ2JyJTIwJTJGJTNFJTA5JTIwJTIwJTIwV2UlMjByZWNvbW1lbmQlMjBtb3ZpbmclMjB0aGlzJTIwYmxvY2slMjBhbmQlMjB0aGUlMjBwcmVjZWRpbmclMjBDU1MlMjBsaW5rJTIwdG8lMjB0aGUlMjBIRUFEJTIwb2YlMjB5b3VyJTIwSFRNTCUyMGZpbGUuJTIwKiUyRiUzQ2JyJTIwJTJGJTNFJTNDJTJGc3R5bGUlM0UlMEElM0NkaXYlMjBpZCUzRCUyMm1jX2VtYmVkX3NpZ251cCUyMiUzRSUzQ2Zvcm0lMjBpZCUzRCUyMm1jLWVtYmVkZGVkLXN1YnNjcmliZS1mb3JtJTIyJTIwY2xhc3MlM0QlMjJ2YWxpZGF0ZSUyMiUyMGFjdGlvbiUzRCUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGc3VwZXJiaWtlLW5ld3MudXMyMC5saXN0LW1hbmFnZS5jb20lMkZzdWJzY3JpYmUlMkZwb3N0JTNGdSUzRGVjOGQ2NjQ3M2FkMDFjZGY4MDcyNjNhNTAlMjZhbXAlM0JpZCUzRGZmZWQ5YmU2OWQlMjIlMjBtZXRob2QlM0QlMjJwb3N0JTIyJTIwbmFtZSUzRCUyMm1jLWVtYmVkZGVkLXN1YnNjcmliZS1mb3JtJTIyJTIwbm92YWxpZGF0ZSUzRCUyMiUyMiUyMHRhcmdldCUzRCUyMl9ibGFuayUyMiUzRSUwQSUzQ2RpdiUyMGlkJTNEJTIybWNfZW1iZWRfc2lnbnVwX3Njcm9sbCUyMiUzRSUwQSUzQ2gyJTNFJTNDc3Ryb25nJTNFR2V0JTIwaGVhZGxpbmVzJUMyJUEwd2l0aCUyMFRodW1ibmFpbHMlMjBzaWduJTIwdXAlMjB0byUyMHRoaXMlMjBsaXN0JTNDJTJGc3Ryb25nJTNFJTNDJTJGaDIlM0UlMEElM0NkaXYlMjBjbGFzcyUzRCUyMmluZGljYXRlcy1yZXF1aXJlZCUyMiUzRSUzQ3NwYW4lMjBjbGFzcyUzRCUyMmFzdGVyaXNrJTIyJTNFKiUzQyUyRnNwYW4lM0UlMjBpbmRpY2F0ZXMlMjByZXF1aXJlZCUzQyUyRmRpdiUzRSUwQSUzQ2RpdiUyMGNsYXNzJTNEJTIybWMtZmllbGQtZ3JvdXAlMjIlM0UlM0NsYWJlbCUyMGZvciUzRCUyMm1jZS1FTUFJTCUyMiUzRUVtYWlsJTIwQWRkcmVzcyUyMCUzQ3NwYW4lMjBjbGFzcyUzRCUyMmFzdGVyaXNrJTIyJTNFKiUzQyUyRnNwYW4lM0UlMEElM0MlMkZsYWJlbCUzRSUwQSUzQ2lucHV0JTIwaWQlM0QlMjJtY2UtRU1BSUwlMjIlMjBjbGFzcyUzRCUyMnJlcXVpcmVkJTIwZW1haWwlMjIlMjBuYW1lJTNEJTIyRU1BSUwlMjIlMjB0eXBlJTNEJTIyZW1haWwlMjIlMjB2YWx1ZSUzRCUyMiUyMiUyMCUyRiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUwQSUzQ2RpdiUyMGNsYXNzJTNEJTIybWMtZmllbGQtZ3JvdXAlMjIlM0UlM0NsYWJlbCUyMGZvciUzRCUyMm1jZS1GTkFNRSUyMiUzRUZpcnN0JTIwTmFtZSUyMCUzQyUyRmxhYmVsJTNFJTBBJTNDaW5wdXQlMjBpZCUzRCUyMm1jZS1GTkFNRSUyMiUyMGNsYXNzJTNEJTIyJTIyJTIwbmFtZSUzRCUyMkZOQU1FJTIyJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjB2YWx1ZSUzRCUyMiUyMiUyMCUyRiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUwQSUzQ2RpdiUyMGNsYXNzJTNEJTIybWMtZmllbGQtZ3JvdXAlMjIlM0UlM0NsYWJlbCUyMGZvciUzRCUyMm1jZS1MTkFNRSUyMiUzRUxhc3QlMjBOYW1lJTIwJTNDJTJGbGFiZWwlM0UlMEElM0NpbnB1dCUyMGlkJTNEJTIybWNlLUxOQU1FJTIyJTIwY2xhc3MlM0QlMjIlMjIlMjBuYW1lJTNEJTIyTE5BTUUlMjIlMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMHZhbHVlJTNEJTIyJTIyJTIwJTJGJTNFJTNDJTJGZGl2JTNFJTBBJTNDZGl2JTIwY2xhc3MlM0QlMjJtYy1maWVsZC1ncm91cCUyMHNpemUxb2YyJTIyJTNFUG93ZXJlZCUyMGJ5JTIwJTNDYSUyMHRpdGxlJTNEJTIyTWFpbENoaW1wJTIwLSUyMGVtYWlsJTIwbWFya2V0aW5nJTIwbWFkZSUyMGVhc3klMjBhbmQlMjBmdW4lMjIlMjBocmVmJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRmVlcHVybC5jb20lMkZodmRzbVQlMjIlM0VNYWlsQ2hpbXAlM0MlMkZhJTNFJTBBJTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjJtY2UtcmVzcG9uc2VzJTIyJTIwY2xhc3MlM0QlMjJjbGVhciUyMiUzRSUwQSUzQ2RpdiUyMGlkJTNEJTIybWNlLWVycm9yLXJlc3BvbnNlJTIyJTIwY2xhc3MlM0QlMjJyZXNwb25zZSUyMiUyMHN0eWxlJTNEJTIyZGlzcGxheSUzQSUyMG5vbmUlM0IlMjIlM0UlM0MlMkZkaXYlM0UlMEElM0NkaXYlMjBpZCUzRCUyMm1jZS1zdWNjZXNzLXJlc3BvbnNlJTIyJTIwY2xhc3MlM0QlMjJyZXNwb25zZSUyMiUyMHN0eWxlJTNEJTIyZGlzcGxheSUzQSUyMG5vbmUlM0IlMjIlM0UlM0MlMkZkaXYlM0UlMEElM0MlMkZkaXYlM0UlMEElM0MhLS0lMjByZWFsJTIwcGVvcGxlJTIwc2hvdWxkJTIwbm90JTIwZmlsbCUyMHRoaXMlMjBpbiUyMGFuZCUyMGV4cGVjdCUyMGdvb2QlMjB0aGluZ3MlMjAtJTIwZG8lMjBub3QlMjByZW1vdmUlMjB0aGlzJTIwb3IlMjByaXNrJTIwZm9ybSUyMGJvdCUyMHNpZ251cHMtLSUzRSUwQSUzQ2RpdiUyMHN0eWxlJTNEJTIycG9zaXRpb24lM0ElMjBhYnNvbHV0ZSUzQiUyMGxlZnQlM0ElMjAtNTAwMHB4JTNCJTIyJTIwYXJpYS1oaWRkZW4lM0QlMjJ0cnVlJTIyJTNFJTNDaW5wdXQlMjB0YWJpbmRleCUzRCUyMi0xJTIyJTIwbmFtZSUzRCUyMmJfZWM4ZDY2NDczYWQwMWNkZjgwNzI2M2E1MF9mZmVkOWJlNjlkJTIyJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjB2YWx1ZSUzRCUyMiUyMiUyMCUyRiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUwQSUzQ2RpdiUyMGNsYXNzJTNEJTIyY2xlYXIlMjIlM0UlM0NpbnB1dCUyMGlkJTNEJTIybWMtZW1iZWRkZWQtc3Vic2NyaWJlJTIyJTIwY2xhc3MlM0QlMjJidXR0b24lMjIlMjBuYW1lJTNEJTIyc3Vic2NyaWJlJTIyJTIwdHlwZSUzRCUyMnN1Ym1pdCUyMiUyMHZhbHVlJTNEJTIyU3Vic2NyaWJlJTIyJTIwJTJGJTNFJTNDJTJGZGl2JTNFJTBBJTNDJTJGZGl2JTNFJTBBJTNDJTJGZGl2JTNFJTBBJTNDJTJGZm9ybSUzRSUzQyUyRmRpdiUzRQ=="]

Weise Clothing

Click here for more info on Weise Clothing

2023 Rx 7v Evo 1070pxl X 363pxl Banner

Click here for more info on Arai Helmets

Ride And RestClick here for more info on Ride and Rest

Previous article
Dunlop Trailmax Raid allows adventure riders to explore without limits

RELATED ARTICLES

Follow us on socials

Latest News

Advert

Latest articles

MORE STORIES
Dunlop Trailmax Raid Allows Adventure Riders To Explore Without Limits

Dunlop Trailmax Raid allows adventure riders to explore without limits

Frank Duggan - 0